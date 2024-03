Settemila km con mezzi sostenibili: 100 giovani sugli itinerari green

Oltre 100 giovani dai 6 ai 16 anni stanno per partire alla volta di un’avventura green e percorreranno oltre7 mila chilometri solo con mezzi green tra Mauritania, Portogallo, Italia e Spagna. Entra nel vivo il progetto We Med Natour indetto e finanziato dalla Commissione Europea che vede l’Italia con Enit capofila per contribuire a diffondere l’apprendimento e la conservazione della natura attraverso il viaggio.

Uno dei progetti di punta cofinanziati dal programma EMFAF dell'UE (un fondo gestito dal CINEA) - l'EU WeMED_NaTOUR prevede la cooperazione transnazionale e gli sforzi intersettoriali per inviare oltre 100 giovani, di età compresa tra i 6 e i 16 anni, a prepararsi per una straordinaria avventura ecologica, che prevede di percorrere oltre 7.000 chilometri esclusivamente con mezzi di trasporto ecologici attraverso Mauritania, Portogallo, Italia e Spagna.

Questa straordinaria iniziativa segna la missione del progetto EU WeMED_NATOUR, volto a promuovere l'apprendimento e la conservazione della natura attraverso esperienze di viaggio.

L'obiettivo primario di EU WeMED_NATOUR è quello di sviluppare pacchetti turistici su misura per migliorare l'attrattiva delle destinazioni costiere e marine nei Paesi partecipanti, sottolineando il loro significato ecologico e culturale per un più ampio spettro di visitatori, con particolare attenzione a coltivare la coscienza ambientale delle giovani generazioni.

Gli itinerari scolastici cercano di instillare nei bambini e negli studenti un profondo apprezzamento per la natura, promuovendo un profondo rispetto per l'ambiente e trasmettendo il significato di abbracciare il turismo sostenibile. Per garantire la sostenibilità di queste escursioni didattiche, gli organizzatori hanno messo in atto una serie di misure, tra cui l'offerta di attività inclusive, la riduzione al minimo dei rifiuti, la priorità a opzioni di trasporto ecologiche come gli spostamenti a piedi, in bicicletta e con i mezzi pubblici, e la promozione di scelte di alloggio attente all'ambiente.

Il progetto WeMED_NATOUR dell'UE è strategicamente incentrato sui siti marini naturali del Mediterraneo occidentale e sulle destinazioni marittime/costiere. L'obiettivo è quello di creare pacchetti turistici transnazionali eco-smart, combinando sostenibilità, responsabilità ed ecoturismo in linea con una strategia per un'economia blu intelligente e resiliente.

L’ iniziativa è destinata ad accrescere il fascino delle destinazioni partecipanti, mettendo in luce le loro offerte uniche per un pubblico eterogeneo, con una particolare attenzione alle "nuove generazioni". In una prospettiva più ampia, l'obiettivo è quello di sviluppare pacchetti turistici sostenibili su misura per gruppi scolastici internazionali e nazionali di diverse fasce d'età, favorendo così un approccio multidimensionale all'educazione.

Il coinvolgimento attivo e la collaborazione delle PMI turistiche del Mediterraneo occidentale sono fondamentali, non solo nella concezione ma anche nella realizzazione pratica di questi pacchetti turistici innovativi.

Grazie a questo sforzo di collaborazione, i siti marini naturali selezionati e le destinazioni costiere del Mediterraneo occidentale diventeranno le aule perfette, offrendo esperienze educative coinvolgenti che non solo arricchiscono il curriculum, ma che mettono in grado i bambini e i giovani di contribuire attivamente alla conservazione dei nostri fragili ecosistemi.