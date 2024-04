Napoli-Roma, probabili formazioni: infortunio al polpaccio per Zielinski, non sarà in campo

Brutta notizia per Francesco Calzona sulla strada che porta il suo Napoli verso la gara con la Roma di domani al Maradona. Gli azzurri non avranno a disposizione Piotr Zielinski, il calciatore in uscita utilizzato però da titolare nelle ultime gare.

Come riportato dal report ufficiale del club azzurro, infatti, Zielinski questa mattina non si è allenato con i compagni, ma ha svolto terapie per una lesione di basso grado al gastrocnemio mediale della gamba sinistra.

L'incidente al polacco è occorso nell'allenamento di ieri, prima dell'inizio del ritiro azzurro. Piotr ne avrà almeno fino alla prossima settimana. Terapie anche per Gollini, mentre Olivera si è allenato in gruppo.