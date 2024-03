Il soccorritore Andrea Gatti si prende cura del neonato ferito in un incidente: «Sono papà da poco, come tenessi in braccio mia figlia»

Un grave incidente stradale (sull'autostrada A21) in provincia di Cremona, una famiglia ferita e in difficoltà, un soccorritore eroe. Il padre ha perso il controllo della macchina ed è finito contro un guard rail. Tra loro c'era anche un neonato di appena due mesi. Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

Andrea Gatti, il soccorritore eroe

Tra i soccorritori c'era anche Andrea Gatti, 34enne di Rivergaro (Piacenza) che, parlando con il quotidiano La Provincia di Cremona, ha detto: «Sono diventato papà da poco e mi sembrava quasi di tenere in braccio mia figlia».

Ha spiegato che inizialmente il piccolo non ha pianto: «Pensavamo fosse un brutto segno, poi ha iniziato ad avere reazioni.

«Solitamente è sconsigliato spostare un ferito, perché non si conoscono i traumi riportati e si potrebbe peggiorare la situazione, ma i tre erano stati sbalzati all'esterno dell'auto e per un bimbo di pochi mesi l'ipotermia è il rischio maggiore. Quindi tenerlo al caldo è stato corretto. E ha concluso: «Sapevamo già che c'era un neonato coinvolto, così sono subito andato a prenderlo e l'ho portato in ambulanza».