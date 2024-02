Motocross, Del Coco si prende il Trofeo Ischia Mare Cross

È andata ormai in archivio l’ottava edizione del Trofeo Ischia Mare Cross, organizzato dall’associazione Ischiacross sulla spiaggia della Chiaia, a Forio, e che quest’anno è stato per la prima volta in assoluto anche il primo appuntamento del campionato regionale di motocross FMI.

Superata a causa del maltempo la formula classica dell’evento, visto che il sabato oltre alle prove libere ha visto anche le prove cronometrate e tutte le prime manche di gara per le varie categorie. Con il meteo dato in costante peggioramento, la paura degli organizzatori e del comitato campano della FMI era infatti di non riuscire a completare domenica tutte le gare. Invece anche le gare in programma domenica si sono svolte secondo il programma, trovando anche un certo riscontro nel pubblico, che ha sfidato il vento e il freddo assiepandosi per assistere allo spettacolo delle moto.

Come da programma, il vero mattatore di giornata è stato Matteo Del Coco, campione di motocross in diverse specialità, che ha letteralmente danzato in sella sia di sabato sia di domenica.

Dopo aver dominato le manche di categoria, Del Coco ha poi vinto anche la manche Supercampione riservata ai migliori nelle varie classifiche.