Feldi Eboli in rimonta sul Ciampino: 3-5 e «hat-trick» di Patias

Vittoria in rimonta nel segno di Ale Patias. In una partita intensa e ricca di colpi di scena, la Feldi Eboli trova il primo successo del 2024 riuscendo a ribaltare nella ripresa un cinico Ciampino Futsal. Una gioia meritata, che va ascritta al collettivo ma per la quale non si possono omettere i giusti meriti di Ale Patias.

Il numero 8 rossoblu con una sontuosa tripletta, restituisce vigore alle volpi di Samperi, ribalta lo svantaggio maturato nella prima frazione di gioco e permette alla formazione ebolitana di rilanciarsi in chiave playoff. Dopo l'autogol di Fatiguso, infatti, il Ciampino Futsal reagisce e riesce a trovare maggiore concretezza della Feldi.

Lo stesso Fatiguso - stavolta nella porta giusta -, Palmegiani e Ferretti portano il parziale sul 3-1 per gli aeroportuali; di contro, invece, Patias, Selucio e Braga difettano nella mira.

La musica sembra non cambiare nel secondo tempo, quando il portiere dei padroni di casa sbarra la strada ancora a Patias, Selucio e Calderolli. Sembra una gara stregata, ma la Feldi ha pazienza e costringe Ciampino a raggiungere presto il bonus falli. Patias rimette le cose in pari su due tiri liberi, poi trova anche la zampata da opportunista, ribadendo in rete una corta respinta del portiere su diagonale di Selucio.

Nel finale il match si infiamma. Ciampino tenta un forcing sfruttando anche il portiere di movimento. Ma nelle ultimissime battute, dopo un contropiede sprecato da Calderolli, ci pensa il portiere Montefalcone a sfruttare la porta sguarnita, per realizzare il gol del definitivo 3-5.