Fight 4 Naples, la cerimonia del peso al PalaBarbuto

«Face to face». Al PalaBarbuto la cerimonia del peso ha messo di fronte i fighters che si renderanno protagonisti della terza edizione. Palinsesto nutrito nell’impianto di Fuorigrotta, dove ferve l’attesa per il Fight 4 Naples.

Per l’occasione sono stati presentati i cinque match professionistici che andranno in scena nella giornata di oggi nell’impianto sito in Viale Giochi del Mediterraneo, che ospita le gare interne della Gevi Napoli Basket.

Sul ring per confermare il titolo o diventare campioni italiani di K-1. Proverà a difendere la preziosa cintura il napoletano Daniele Iodice, che incrocerà lo sguardo di Aron Cappuccini. Marco De Falco, invece, si presenta come l’agguerrito sfidante per scalzare il detentore Cano Perez.

«Sono pronto e carico. Non vedo l’ora di salire sul ring», ha detto alla vigilia il partenopeo De Falco. «Ho studiato il mio avversario, lo conosco e mi sono allenato di conseguenza», dichiara convinto. «Sarà una grande giornata soprattutto perché avrò l’opportunità di combattere nella mia città, davanti alla mia famiglia e ai miei amici. Mi sosterranno come sempre e cercherò di non deluderli», auspica fiducioso De Falco.

Il F4N, organizzato da Luca Donadio (Pro Fighting Napoli) e promosso da Guglielmo Esposito (Mosaiko Enterprise), patrocinato dal Comune di Napoli, della Federkombat e della Federazione pugilistica italiana, ha l’ambizione non velata di unire sport e intrattenimento. Interverranno Emanuele Ferrante, assessore allo Sport e alle Pari Opportunità, e il campione di pugilato Domenico Valentino. Lo scopo è quello di diffondere i valori delle arti marziali, promuovendo la città di Napoli e la sua tradizione sportiva.

Non mancheranno esibizioni artistiche e musicali ad intervallare gli incontri. Prevista anche una cena spettacolo e a seguire un after party con dj-set.