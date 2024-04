Napoli, Elezioni Europee: il Comune compra 12 milioni di fogli A4

A Napoli, per affrontare le consultazioni delle elezioni europee di giugno è stata prevista anche una spesa da 183mila euro da destinare all'acquisto di 25mila risme di carta per fotocopie formato A4 e 100 risme di carta per fotocopie formato A3: ogni risma contiene 500 fogli, sicché il conto finale è di 12.550.000 fogli di carta.



Il dettaglio dell'acquisto delle risme di carta per fotocopie è contenuto in una "Decisione a contrarre con prenotazione di impegno di spesa", firmata lo scorso 17 aprile da Anna Aiello, dirigente Servizio Acquisti, Gare Forniture e Servizi, e dal vicesegretario generale del Comune di Napoli, Maria Aprea.

Ovviamente la maggior parte dei costi per le consultazioni elettorali è concentrato sull'installazione dei supporti per i manifesti, per l'allestimento dei seggi, per il pagamento di presidenti e scrutatori.

A Napoli è spuntato fuori anche questo dettaglio di spesa che, ovviamente, è certificato dalle esigenze dell'amministrazione ma che, ad ogni inesperti, può sembrare esagerato. Dato per assodato che gli elettori nel Comune di Napoli sono poco più di 729mila, il maxi acquisto di fogli di carta prevede che, per ciascun elettore debbano essere stampati più di 17 fogli di carta.