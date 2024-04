Gli uomini dell'Unità Operativa Tutela del Patrimonio della Polizia Locale di Napoli hanno eseguito un'ordinanza di sgombero relativa all'alloggio di servizio ex casa custode, di proprietà del Comune di Napoli.

L'alloggio, situato nel quartiere San Lorenzo, Municipalità 4, precisamente in Piazza Carlo 3 circolo Dante Alighieri, «era occupato da soggetti privi di titolo da un lungo periodo. Dopo la messa in sicurezza da parte di Napoli Servizi per evitare una possibile rioccupazione, l'alloggio è stato restituito alla disponibilità dell'ufficio Patrimonio del Comune di Napoli», si spiega in una nota.

Al termine delle operazioni, la dirigente scolastica ha dichiarato l'intenzione di riutilizzare la struttura a vantaggio della comunità locale, ampliando l'offerta formativa a favore del territorio.