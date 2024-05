Sud, Musumeci a Sorrento: «Il mare è un obiettivo prioritario del Governo»

«Il mare è un obiettivo del Governo e non lo era mai stato. Prima era un elemento marginale, oggi è un obiettivo prioritario da raggiungere». Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, intervenendo alla terza edizione di “Verso Sud”, il forum organizzato da The European House Ambrosetti che si chiude oggi a Sorrento.

Prioritario, a giudizio del ministro, è «tutelare il mare che è in cattive condizioni fisiche ma al tempo stesso bisogna cogliere le opportunità che offre», ha aggiunto il ministro ricordando che ha messo a disposizione per le isole minori cento milioni ma «quante di queste risorse i Comuni riusciranno a farli diventare cantieri?».

«La nautica che cresce ed il movimento croceristico e le autostrade del mare possono consentirci di essere competitivi», ha detto ancora il ministro, ricordando che però che «gli altri Paesi non stanno a guardare.

Pertanto tra le priorità c'è anche quella di avere dei porti adeguati». Infine c'è l'altra grande scomessa che è «la dimensione subacquea per la quale il Governo ha già un disegno di legge perché del subacqueo conosciamo solo il Il 20 per cento»