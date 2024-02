Shdirpharma Sorrento ancora ko: perde anche a Palmi: 3-1

Non accenna ad arrestarsi la crisi della Shedirpharma Sorrento nella serie A3 di volley maschike che non riesce più ad esprimersi ai livelli del girone di andata ed a Palmi opposta ad una delle squadre più in forma del momento è costretta ad incassare la quinta sconfitta consecutiva e rischia seriamente di ritrovarsi per la prima volta in zona playout al completamento degli incontri della settima giornata.

La partita di questa sera ha avuto un andamento simile a quella di due settimane fa a Fano. Dopo aver perso il primo set 25-20 la Shedirpharma è tornata ad esprimersi a buon livello nel secondo set riuscendo ad aggiudicarselo per 25 a 20.

Purtroppo, nel set successivo la squadra sorrentina ha ripreso a balbettare permettendo a Palmi di aggiudicarsi il parziale e portarsi sul 2-1. A questo punto la Shedirpharma è calata ulteriormente alzando bandiera bianca fin dai primi scambi del quarto set che si è concluso con il punteggio di 25-16 per Palmi.

Dopo questa sconfitta la Shedirpharma vede allargarsi ulteriormente la forbice tra i punti ottenuti all'andata (11) e quelli al ritorno (2). Un regresso che non ha nessuna spiegazione logica. Come già notato la settimana scorsa si ha l’impressione che la squadra si sia completamente sfaldata e ognuno segua un proprio spartito incurante di cosa fanno gli altri mentre il direttore di orchestra si guarda intorno e non sa che pesci pigliare. Quei pochi cambi effettuati hanno dato la netta sensazione di affossare ulteriormente le già scarse possibilità di recuperare il set. Gli schiacciatori si trovano troppo spesso ad attaccare palloni fuori misura.

Invece di invertire tout court la diagonale principale sarebbe forse stato il caso di provare a vedere come si comporta Szabo con le alzate di Piedepalumbo o Grimaldi con quelle di Bellucci. Inutile rimarcare che la Shedirpharma è stata inferiore al Palmi in tutti i fondamentali. Difficile trovare qualcosa che si salvi. Disabato, ad esempio, ha totalizzato 16 punti ma ha una percentuale di realizzazione più bassa di Szabo e di Gozzo e ha preso ben 6 muri. In ricezione la Shedirpharma ha sofferto più del dovuto. L’ex Donati che l’anno scorso ha lasciato spesso a desiderare è uscito dal campo con il 58% di positive e il 39% di perfette mentre Prosperi, il migliore dei sorrentini, si è fermato a 50 e 28.

La sterzata da noi invocata la settimana scorsa non c’è stata. Vero che dall’altra parte della rete c’era una delle squadre più in forma del momento che ha da poco ottenuto la qualificazione alle final four di Coppa Italia e due settimane fa ha battuto la capolista Macerata ma qualcosa in più si poteva almeno tentare di farlo invece ad un certo punto del quarto set la squadra ha smesso di combattere.

Quello che non è riuscito stasera, deve assolutamente riuscire domenica prossima (ore 18, Canale YouTube Legavolley) quando la Shedirpharma riceverà la visita della Just British Bari, che attualmente occupa la penultima posizione in classifica. Se non è l’ultima spiaggia poco ci manca.



OmiFer Palmi - Shedirpharma Sorrento 3-1 (25-20, 20-25, 25-20, 25-16)

OmiFer Palmi: Cottarelli 5, Russo 26, Gitto 8, Iovieno 17, Carbone 11, Maccarone 5, Donati (L), Amato 0. N.E. Stabrawa, Corrado, Rau, Pellegrino. All. Porcino.

Shedirpharma Sorrento: Bellucci 2, Gozzo 12, Pilotto 6, Szabo 9, Disabato 16, Garofolo 5, Denza (L), Gargiulo 0, Piedepalumbo 0, Prosperi Turri (L), Grimaldi 2. N.E. Pontecorvo, Carcagnì, Imperatore. All. Racaniello.

ARBITRI: Lentini, Stancati. NOTE - durata set: 26', 29', 27', 21'; tot: 103'.