Missione sesto posto, la Scandone ospita Lucera

Ultima gara casalinga per la Scandone Avellino nella prima fase del campionato di Serie B Regionale. Gli irpini affrontano la Sveva Lucera in quello che è un vero e proprio spareggio per il sesto posto.

Ad arbitrare l’incontro saranno i signori Clemente Santonastaso di Maddaloni e Mattia Mandato di San Nicola la Strada. Palla a due al PalaDelMauro alle ore 20. In casa avellinese tutti disponibili ad eccezione del solito Sanchez. La guardia argentino è ancora ferma per via dell’infortunio alla caviglia sinistra.

Uno stop che lo costringerà a saltare con tutta probabilità anche la gara contro Mola. Il match di domani sera è stato presentato dall’assistente di coach Sanfilippo, Luca Festa.

Il giovane allenatore ha analizzato il match in maniera ponderata, dopo aver studiato l’avversario pugliese ha affermato: Sarà una partita importantissima per definire il nostro percorso in questo campionato, Lucera ha vinto 4 delle ultime 5 partite. All’andata ci misero in grande difficoltà, ma violammo il loro parquet”.

La chiave del match sarà come sempre la difesa. Gli irpini hanno la miglior retroguardia del torneo, dovranno imporre alla gara di domani un ritmo basso. “I nostri avversari amano correre e lo sappiamo benissimo, abbiamo l’idea di dover gestire il ritmo togliendo il contropiede a Lucera. In più dovremo essere costanti evitando di disunirci”.