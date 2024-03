Scandone ko, Milazzo trova punti d'oro

«Ci siamo complicati la vita» così ha esordito coach Sanfilippo al termine della partita giocata contro Milazzo. I siciliani hanno dominato al PalaDelMauro per uscire vincitori con il punteggio di 64-43. Gli irpini non sono riusciti ad esprirmersi sui soliti livelli anche a causa di un virus influenza che ha finito per debilitare molti dei protagonisti avellinesi.

Ma Avellino non è praticamente mai stata in gara.

Il tiro da tre punti non è stata la carta vincente e quando non entra per la Scandone sono problemi. 38 i tentativi dalla lunga distanza, solo 8 andati a bersaglio finendo per tirare con il 21%. Non solo, Avellino è andata poco in lunetta e non ha sfruttato come avrebbe dovuto i doppi possessi.

Ad eccezione del primo quarto chiuso avanti 15-14, la formazione di coach Sanfilippo si è ritrovata sempre a rincorrere mollando le redini della contesa nel terzo quarto quando è affondandata sul -16 (47-31). Un ko che mette a rischio la qualificazione alla postseason, perchè ora Piazza Armerina è a due punti, ma soprattutto Messina ha gli stessi punti degli irpini. Insomma tutto da rifare per Trapani e soci.