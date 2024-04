Barcellona-Scandone Avellino 75-81: obiettivo playoff

Successo in chiave playoff di fondamnetale importanza per la Scandone. La formazione irpina viola il campo di Barcellona con il punteggio di 81-75. Avellino ritrova i due punti, la prestazione ed anche il tiro da tre punti. A fare la differenza sono i lunghi che colpiscono dalla lunga distanza, mentre negli esterni torna ad offire prestazioni degne di nota Sanchez, che con 16 punti è l'MVP del match.

Contento coach Sanfilippo, che a fine gara esalta la prestazione dei suoi uomini. "Siamo stati solidi e costanti per tutti i 40 minuti ma soprattutto abbiamo mantenuto la lucidità nei momenti decisivi della gara. Complimenti ai ragazzi per l’approccio e per la mentalità dimostrata questa sera".

Avellino ha saputo reagire dopo un terzo quarto in cui l'inerzia era passata a favore dei padroni di casa, che hanno chiuso il terzo periodo avanti 60-58. Negli ultimi 10 è venuto fuori il carattere degli irpini, che hanno trovato la forza per vincere la gara.