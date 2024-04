Piazza Armerina-Scandone Avellino 73-69: play off rinviati

Discorso playoff per la Scandone rinviato alla prossima settimana. La squadra di coach Sanfilippo non riesce nell'impresa di espugnare il campo di Piazza Armerina. Gli irpini perdono il confronto al termine di un partita intensa, che ha visto prevalere la squadra siciliana. Gara molto fisica nella quale non sono mancate le polemiche. Due gli espulsi, uno per parte e 4 i falli tecnici fischiati.

Avellino ha giocato una grande gara soprattutto nel tiro dalla lunga distanza, tirando con il 41% da tre punti. Tuttavia l'affidarsi solo al tiro da tre punti ha rappresentato un limite per gli avellinesi, che nel finale di gara hanno attaccato poco il pitturato e sono andati raramente in lunetta.

Nell'ultimo quarto la Siaz di Piazza Armerina è passata a condurre guidata dalla Coppa Muskici - Rotondo. Proprio quest'ultimo è stata l'arma in più dei padroni di casa, che alla fine hanno potuto festeggiare un successo che potrebbe aver rimesso in gioco i siciliani per i playoff.



Un discorso postseason ancora aperto per gli avellinesi, che dovranno affrontare e vincere contro Messina per guadagnarsi l'accesso alla postseason.