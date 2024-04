La Floridiana apre ai cani al guinzaglio: «Vittoria storica»

Da lunedì 8 aprile la Floridiana apre i suoi cancelli ai cani al guinzaglio. Un adeguamento storico del regolamento che non veniva aggiornata da tantissimi anni. Una battaglia portata avanti da Europa Verde, Lipu, Associazione Animal Day, e il comitato Liberi a 4 Zampe.

«È una vittoria storica, finalmente i cani potranno entrare liberamente alla Floridiana. Sono anni che assieme alle associazioni animaliste e ai comitati di quartiere portiamo avanti questa battaglia. Adesso chiediamo che anche Palazzo Reale adegui il suo regolamento e si ammoderni, concedendo l’ingresso ai cani al guinzaglio. Per una corretta convivenza all’interno degli spazi pubblici sarà necessario il ligio rispetto delle regole, ma siamo sicuri che con l’aiuto di tutti la vivibilità del parco potrà solo migliorare. Per concedere finalmente uno spazio verde, nel cuore del Vomero, dedicato ai nostri amici a quattro zampe, sarà fondamentale delimitare bene le aree, in modo tale da preservare la storica colonia felina presente in Floridiana e garantire la sicurezza di tutti». Hanno dichiarato Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, e Roberta Gaeta, consigliera regionale della Campania per Demos - Europa Verde.

«È dal 2017 che chiediamo a gran voce l’apertura della Floridiana ai cani e la realizzazione di un’area di sgambamento. A distanza di 7 anni finalmente è stato aggiornato il regolamento, grazie anche alla proficua collaborazione instaurata con la direttrice della Floridiana, Luisa Ambrosio. Domani celebreremo una giornata storica, il primo passo di un parco che vuole aprirsi agli animali con serietà, prevedendo anche la realizzazione di un’area di socializzazione e sgambamento per i cani. Inoltre, su mia richiesta, verrà chiesto alla Prefettura di Napoli l’elenco delle associazioni dotate di guardie zoofile, per organizzare una riunione operativa in cui verrà deciso l’organizzazione per garantire il controllo e la sicurezza del parco. Ovviamente tutti i padroni di cani vanno richiamati al rispetto del regolamento che prevede: l’obbligo del guinzaglio, il divieto di avvicinamento a gatti e uccelli, la raccolta delle deiezioni e una particolare attenzione ai bambini e alle persone che fanno attività sportiva. Questo quanto affermato da Fabio Procaccini, delegato Lipu a Napoli e portavoce del comitato Liberi a 4 Zampe.