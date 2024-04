Napoli, voragine davanti all'uscita di sicurezza del liceo Sannazaro

Napoli città che sprofonda. Il quartiere Vomero in cima alla lista dei dissesti. Non fa eccezione nemmeno la scuola più accorsata del quartiere, il liceo Sannazaro: davanti a una delle uscite laterali, da qualche tempo, il marciapiede è sprofondato e mostra un'ampia voragine al di sotto. L'area è inibita con una recinzione rossa che impedisce anche l'apertura della porta di sicurezza dell'istituto.



Fortunatamente il liceo ha anche un'altra uscita laterale, dalla parte opposta dell'edificio, che viene regolarmente aperta per consentire eventuali (e assolutamente insperabili) fughe repentine dalla scuola in caso di emergenza.

Nessun accenno di lavori in corso intorno al piccolo sprofondamento che, però, osservato da vicino, mostra una importante profondità e un allargamento al di sotto del marciapiede che, ad occhi inesperti, sembra piuttosto preoccupante. Probabilmente sarà necessario un approfondimento sulla questione, anche perché la recinzione è già quasi abbattuta e la zona è altamente frequentata da ragazzi che potrebbero farsi del male se si avvicinassero allo sprofondamento.

La strada è via Giacomo Puccini, attiene alla cosiddetta "viabilità secondaria" della quale deve prendersi cura la municipalità. La presidente del parlamentino locale, Clementina Cozzolino, dopo aver affrontato la questione complessa di via Morghen, adesso è chiamata ad attivare i suoi uffici anche per la piccola, ma pericolosa, voragine del liceo Sannazaro.