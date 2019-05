Mercoledì 22 Maggio 2019, 16:00

Napoli e la Francia sono ancora più vicine con la firma del protocollo d’intesa stipulato tra l’Ecole Alexandre Dumas (dove ha sede il Grenoble) e i licei classici Umberto I e Sannazaro e il Convitto Vittorio Emanuele di Napoli. Un protocollo che permette agli studenti dell'Ecole l'inserimento nelle classi EsaBac dei due licei e del Convitto. Le scuole medie in francia sono infatti composte da 4 anni, mentre in Italia solo da 3. Il protocollo di intesa firmato nella prestigiosa sede del consolato francese permetterà ai ragazzi dell'Ecole di integrare i loro percorso di studi con le materie che si studiano nel bionnio del liceo e accedere al secondo liceo o quinto ginnasio semplicemente sostenendo un esame.«Un partenariato importante che favorirà l'integrazione tra gli studenti», hanno detto i dirigenti delle tre scuole che questa mattina hanno firmato il protocollo d'intesa alla presenza del Console generale della Francia a Napoli nonché direttore dell’Institut Français di Napoli Laurent Burin Des Rozier. Si tratta del Convitto Vittorio Emanuele II, del Liceo Classico Sannazaro e dell'Umberto I. «Mi fa particolarmente piacere che questo accordo venga firmato nell'anno in cui celebriamo il centenario dell'Institut Francais di Napoli - ha detto Laurent Burin Des Rozier - Tante nuove occasioni per collaborare e rinforzare questo legame così stretto tra Napoli e la Francia».«La sottoscrizione del protocollo di intesa tra eccellenze del sistema scolastico napoletano e l'Ecole Dumas - ha detto Chiara Marciani, assessore regionale alle Pari Opportunità, Formazione e Politiche Giovanili - è una tappa importante per poter permettere a dei giovani della nostra città non solo di essere formati attraverso un sistema eccellente, ma di testare concretamente quello che vuol dire essere europei. Avere una sinergia tra sistemi formativi, tra i vari sistemi europei, rende il concetto di Europa, soprattutto in questi giorni quanto mai vivo ed efficace».