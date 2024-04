Napoli, controlli movida della polizia locale: trenta multe per diverse infrazioni a esercizi commerciali

Controlli della polizia locale nelle aree della movida di Napoli. Dai controlli effettuati di polizia amministrativa, in particolare gli agenti hanno operato nella zona Avvocata, in vico Teatro Nuovo-vico Tre Regine-vico Figurelle; nel quartiere Chiaia in Riviera di Chiaia-via Vetriera-via Santa Brigida; mentre nella zona Stella in via Vergini-via Crocelle-Supportico Lopez; nel quartiere Vomero le strade maggiormente interessate sono state via Falcone-via L. Giordano-Piazza Vanvitelli.

Effettuati 42 controlli ad esercizi commerciali che hanno portato a 30 multe per diverse infrazioni, dall'occupazione abusiva di suolo pubblico, alla mancata abilitazione per la somministrazione di alimenti e bevande, dalla vendita di bevande alcoliche senza autorizzazione, alla sanzione per il diffondere musica ad alto volume senza essere in possesso del nulla osta di impatto acustico, allo sversamento di rifiuti urbani in orari non consentiti.

Gli Agenti della Polizia Locale, sono stati anche impegnati sul fronte del codice della strada nelle stesse zone: 15 le multe per diverse infrazioni quali mancanza di copertura assicurativa, circolazione con patente scaduta, per mancata revisione e mancata esibizione dei documenti di circolazione.

Inoltre sono stati rimossi per sosta vietata 2 veicoli