A Napoli c'è una scuola così piena di rifiuti che per rimuoverli è necessario chiudere al traffico una strada. Domani, 16 maggio 2024, verrà chiusa via Vecchia Miano a Piscinola. Due ore di stop alla circolazione per un motivo davvero singolare: bisogna rimuovere tonnellate di rifiuti e macerie dall'interno di una struttura scolastica.

Si tratta dell'istituto Salvo D'Acquisto, chiuso dal 2013 per ristrutturazioni che non sono state mai eseguite. Così l'edificio è finito inesorabilmente nel degrado e i pirati dell'immondizia l'hanno preso d'assalto. Adesso per portare via macerie e schifezze è necessario chiudere una strada al traffico.