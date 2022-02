Napoli, il ponte sopra i binari che da 20 anni sbuca sul nulla

Ci sono tante opere incompiute a Napoli, alcune le abbiamo già raccontate nel corso di questa inchiesta giornalistica, dal cantiere di case popolari abbandonato in via Carlo Miranda, al ponte abbandonato di via San Giacomo dei Capri al Poliambulatorio di Pianura: per ognuno di questi errori c’è una “memoria”, qualcuno che ne conserva la storia e i documenti, un archivio comunale dal quale sbucano progetti, pagamenti, dettagli.

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati