Napoli, morta la professoressa Rosa Viola: era insegnante al liceo Sannazzaro

Napoli piange la scomparsa della professoressa Rosa Viola, da anni insegnante al liceo Sannazzaro.

La sua morte lascia un vuoto incolmabile nel cuore dei familiari, dei colleghi e dei tanti studenti.

I funerali si terranno nel suo paese natale a Luzzano in provincia di Benevento.

Molti sono i messaggi di cordoglio che in queste ore appaiono sui social.

Tra questi anche quello dell'ex assessora Eleonora de Majo: «Ieri si è spenta la professoressa Rosa Viola, un pilastro del Liceo Sannazaro, una donna di immensa cultura e di rara intelligenza. Una cara amica. Un’insegnante straordinaria. Rosa non imponeva nulla ai suoi studenti. Era indifferente agli standard e alle ritualità delle scuole di prestigio. Non voleva sentire lezioni imparate a memoria. Non puniva con i voti ma con parole di disapprovazione per la pigrizia intellettuale. Voleva che i suoi studenti imparassero soprattutto a scrivere e non algide analisi di testi svolte con la stessa passione di una equazione di secondo grado, ma temi appassionati all’amore di Paolo e Francesca o ad una lirica di Eugenio Montale. Ieri Rosa se n’è andata lasciando un grande vuoto nei cuori di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di incontrala. Addio cara prof. Ti prometto di non perdermi e di essere sempre fedele a me stessa. Come ci hai insegnato tu».