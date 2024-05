Givova Scafati, festa con il sindaco per la permanenza in A

Il campionato di serie A 2023/2024 sta per andare in archivio. Ma prima dell’ultima gara stagionale, che sarà il derby contro a Gevi, e del successivo “rompete le righe”, l’amministrazione comunale di Scafati ha voluto fortemente celebrare il raggiungimento della seconda salvezza consecutiva in massima serie della Givova Scafati.

Domani, giovedì 2 maggio, alle 19, nell’aula consiliare all’interno della biblioteca “Francesco Morlicchio”, sarà il sindaco Pasquale Aliberti, accompagnato dalla giunta e dall’intera maggioranza di governo cittadino, ad ospitare e premiare il sodalizio gialloblù. La cittadinanza, tifosi ed appassionati sono invitati a partecipare all’evento con ingresso libero.