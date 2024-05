Alunni alle Poste di Marcianise, cartoline sorpresa per la festa della mamma con messaggi e frasi d'amore

Un piccolo, gioioso esercito di grembiulini blu ha invaso l’ufficio postale di Marcianise: 120 alunni delle classi di quarta elementare dell’Istituto Bosco, accompagnati dalle loro insegnanti, con un obiettivo ben preciso: fare una sorpresa alle mamme per l'imminente festa. Ad accoglierli, il direttore della filiale di Caserta, Salvatore Gialdino, la referente della Filatelia per la provincia di Caserta, Paola Esposito, e la direttrice dell’ufficio, Ernestina Tortorella, con tutta la sua squadra, che durante la mattinata si è dedicata ai piccoli ospiti, rispondendo alle loro numerose domande.

«Aprire le porte dei nostri uffici ai bambini delle scuole e soddisfare le loro curiosità è sempre un piacere - afferma Salvatore Gialdino -.

Avvicinare le nuove generazioni alla corrispondenza scritta serve a far conoscere un modo di comunicare diverso da quello completamente digitale al quale sono ormai abituati». «Ho spiegato ai bambini - aggiunge Paola Esposito - che cosa sono i francobolli e a cosa servono, il valore e l’importanza che questi hanno perché possa avvenire la spedizione della corrispondenza». I bambini, armati di penne e dolcissimi pensieri, hanno compilato le cartoline filateliche dedicate alla prossima Festa della Mamma fornite dalla direttrice dell’ufficio e inviato i loro messaggi d’amore. «Grazie per essere la migliore mamma del mondo», «Sei la mamma più bella», «Mammina sei tutta la mia vita, ti amo», sono alcune delle commoventi frasi scritte dai bambini che, orgogliosi, hanno mostrato le loro cartoline pronte a partire.

«Mamma sarà contentissima di ricevere questa cartolina: secondo me, quando la riceverà si commuoverà, perché proprio non se l’aspetta», dice entusiasta il piccolo Marco. Antonio, invece, più pragmatico, afferma: «A casa nostra nella casetta postale arrivano la pubblicità, le bollette o le multe di papà: per mamma ci sarà finalmente una bella sorpresa». «Io ho scritto: “Mamma, sei il mio lingotto d’oro” - spiega Anna sorridente - perché lei è la cosa più preziosa che c’è al mondo». «La mia mamma è il faro che illumina il mio cammino, perché mi spiega sempre qual è la cosa giusta da fare», scrive Ginevra. «I bambini - dice Clotilde Riccitelli, dirigente dell’Istituto Bosco - seguono a scuola un progetto orientato al “ritorno alla scrittura”. Mostrare loro come in concreto può essere bello mettere le parole nero su bianco per fare una sorpresa e regalare un’emozione è una cosa davvero importante». Una volta pronte per essere spedite, i giovani studenti hanno imbucato le loro missive nella cassetta rossa, emozionati per il segreto che dovranno custodire per garantire una bella sorpresa alle loro mamme.

Le cartoline filateliche che i bambini hanno inviato sono state realizzate da Poste Italiane per la Festa della Mamma 2024 e saranno in vendita al prezzo di 1 euro (in formato puzzle al prezzo di 5 euro) in tutti gli uffici postali con sportello filatelico, come quello di Marcianise, e in tutti gli spazi filatelici d’Italia dove fino al 13 maggio sarà disponibile l’annullo speciale a datario mobile.