Svincolati Milazzo-Scandone Avellino 72-68: Trapani non basta

Non riesce l'impresa alla Scandone sul campo della Svincolati Milazzo. Gli irpini vengono sconfitti con il punteggio di 72-68. Tanti rimpianti per la squadra avellinese, che avrebbe potuto gestire meglio alcuni possessi finali, per portare a casa il match. E' mancata lucidità e forse qualche fischio arbitrale ha innervosito gli irpini.

Avellino è partita forte con le triple di Soliani e protandosi sul 21-18 in chiusura della prima frazione. Ma nel secondo quarto si spegne la spina, le idee contro la zona avversarie sono offuscate ed alla fine Milazzo ribalta andando al riposo sul 45-32. Nella ripresa la gara ritorna equilibrato con Pichi e Trapani a fare la voce grossa trovando la partità 55-55.

L'ultimo quarto è giocato punto a punto, fatali sono i tanti errori nei possessi da parte degli avellinesi, che spianano la strada al succeso dei padroni di casa.

"Abbiamo giocato una gara insufficiente al secondo quarto, poi

siamo stati bravi a rientrare in partita ma comunque dovevamo fare meglio. Occorre essere molto più continui e leggere meglio alcune situazioni del gioco e non farsi prendere troppo dalla frenesia.

Archiviamo presto questa sconfitta e pensiamo già da stasera al prossimo impegno casalingo".