Giovanbattista Cutolo ucciso a Napoli, il sindaco Manfredi: «È stata fatta giustizia»

«È sicuramente stata fatta giustizia come è stato chiesto da tanti e dalla famiglia. Sicuramente questo non ci restituisce Giogio' e non risana una ferita che è ancora viva nella città e che deve essere da sprone per continuare a lavorare per fare in modo che questi fenomeni di violenza non si ripetano più e che la bellezza, l'arte e i valori positivi che Giogio' esprimeva possano essere conservati nella nostra città».

Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha commentato la sentenza di condanna a 20 anni per il 17enne che lo scorso agosto uccise il giovane musicista Giovanbattista Cutolo.

«Credo che la pena sia giusta - ha aggiunto - È chiaro che la Costituzione ci dice che la detenzione deve essere un percorso di riabilitazione e mi auguro che questo dettato costituzionale si possa realizzare».