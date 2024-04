Bagnoli, De Laurentiis e Manfredi a Roma da Fitto ma non c'è intesa sul nuovo stadio del Napoli

Questa mattina, nella sede del ministero per il Sud a Roma, s'è svolta una riunione a cui hanno partecipato il ministro per le Politiche di Coesione e per il Sud Raffaele Fitto, l’amministratore delegato di Invitalia Bernardo Mattarella, il sindaco di Napoli e commissario governativo di Bagnoli Gaetano Manfredi e il presidente della Società Sportiva Calcio Napoli Aurelio De Laurentiis.

All’esito del tavolo, s'è convenuto sulla necessità di effettuare delle verifiche tecniche sulla realizzazione di opere all’interno del sito di interesse nazionale Bagnoli-Coroglio e allo stesso tempo di verificare l'opportunità di intervenire sullo stadio Maradona.