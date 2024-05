Bagnoli, sit in M5S: «Fermiamo le sparatorie»

Un incontro con i cittadini del quartiere di Bagnoli per ascoltare la loro rabbia, dopo gli ultimi episodi di criminalità e di violenza, ma anche per lanciare un messaggio: la repressione, da sola, non basta.

È stato questo l'obiettivo del sit-in di protesta organizzato dal Movimento Cinque Stelle. Chiaro lo slogan: «Basta sparatorie, fermiamo la criminalità».

«Il Movimento 5 Stelle - ha spiegato all'Ansa Roberto Fico, ex presidente della Camera e presidente del Comitato di garanzia del movimento - ha fortemente voluto questo momento di incontro oggi a Bagnoli. Vogliamo esprimere vicinanza alla comunità dopo i recenti e preoccupanti fatti di cronaca che hanno interessato la zona ovest di Napoli, e non solo.

La criminalità e la violenza vanno contrastate con determinazione. Ringraziamo le forze dell'ordine e le istituzioni per il lavoro che svolgono quotidianamente. Sappiamo che è un impegno che va portato avanti a 360 gradi coinvolgendo le istituzioni a tutti i livelli territoriali e in diversi ambiti. I cittadini devono poter sentirsi sicuri nelle strade e nei loro quartieri. Siamo qui per ascoltare le loro richieste ed esigenze».

Tante le adesioni alla protesta a partire dai presidenti di varie Municipalità cittadine eletti con il Movimento 5 stelle. «Servono maggiori controlli ma la repressione da sola non basta - ha sottolineato Sergio Lomasto, vice presiedente della Municipalità e promotore dell'iniziativa - bisogna prevedere momenti di aggregazione, soprattutto per i giovani e anche attraverso lo sport. Momenti che possono rendere il quartiere più vivibile».

In piazza, oggi a Bagnoli, si è svolta anche una lezione di Tai Chi: niente palestra, niente spazi chiusi ma all'aperto proprio per dimostrare che “riprendersi” il quartiere e combattere la camorra si può. Del resto, è stato sottolineato, l'iniziativa del M5S, lì dove pochi giorni c'è stata l'ennesima sparatoria, ha voluto proprio dimostrare questo: che i cittadini possono essere protagonisti di Bagnoli e che così si può e si deve combattere la criminalità.