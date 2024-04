Elezioni Europee, Schlein: «Mi candido». Sarà capolista al Centro e nelle Isole. Disivisioni sul suo nome nel simbolo. Ecco le liste del Pd

Elly Schlein in campo per le elezioni europee. «Sono disponibile a dare una mano con spirito di servizio, mi candido a dare una spinta a questa meravigliosa squadra e a un progetto di cambiamento del Pd e del Paese», ha detto la segretaria del Pd nella relazione alla direzione del partito al Nazareno a Roma.

Elezioni europee 2024, il Pd schiera Bonaccini capolista nel Nord-est

Elly Schlein capolista Pd alle Europee

Cecilia Strada capolista nella circoscrizione Nord ovest, Stefano Bonaccini al Nord est, Elly Schlein al Centro e nelle Isole, Lucia Annunziata al Sud: lo ha annunciato Igor Trauffi, della segretaria Pd.

Le parole durante la direzione

«Continueremo a lavorare per tessere con altre forze alleanze.

Questa ostinazione di metterci al servizio di una prospettiva più alta non deve mai essere interpretata come remissività o buonismo, non porgere l'altra guancia, ma senso di responsabilità», ha detto la segretaria nella sua relazione.

«La sola forza che può essere argine per impedire questa deriva è il Pd che non è autosufficiente e continuerà a lavorare in maniera testardamente unitaria. In tutta italia abbiamo lavorato per costruire unità e alleanze e credibili, attorno a un progetto. Lo abbiamo fatto nella più parte dei capoluoghi al voto. Possiamo essere determinanti», ha aggiunto.

Le liste del Pd

Quelle del Pd per le europee «sono liste bellissime e molto molto forti», ha detto Schlein. «La posta in gioco ci chiama tutti a metrteci in moto per fare una campagna strada per strada». «Le liste vogliono essere l'espressione di una idea dell'Europa e del Pd che vogliamo, un partito aperto che si lascia attraversare dalle migliori energie della società e che rivendica la competenza dei nostri amministratori, dirigenti e militanti. Una lista plurale», il suo pensiero.

Divisioni sul nome nel simbolo

Nel partito c'è intanto divisione sul nome della segretaria nel simbolo del partito per le elezioni. Lo ha proposto il presidente del Pd Stefano Bonaccini, ma la richiesta è stata respinta con un «No» di Gianni Cuperlo, nel suo intervento in Direzione. «Il nome nel simbolo è per l'elezione monocratica, alle europee bisogna votare Pd», ha detto il deputato dem che poi si è rivolto alla segretaria ricordandole che lei non è Giorgia Meloni.

In totale sono stati tre i no nella segreteria del Pd alla proposta. A quanto si apprende, si sono detti contrari Peppe Provenzano, Marco Sarracino e Debora Serracchiani. «Alle europee si vota il Pd, non il segretario. Il nome nel simbolo è stato inserito solo una volta, alle politiche con Veltroni. Anche con Bersani e Renzi una proposta del genere è stata bocciata», è la riflessione che a quanto si apprendere è stata fatta sulla questione.