Elezioni Europee, da Tajani a Bonaccini e Bonino: ecco i primi capilista dei partiti e dove saranno candidati

Comincia ad alzarsi il sipario sulle liste per le elezioni Europee di giugno. A 10 giorni dal termine di scadenza, partiti e coalizioni hanno iniziato ad ufficializzare le scelte sui capilista nelle cinque circoscrizioni in cui è diviso lo Stivale (Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud e Isole).

L'ultimo a muoversi è stato Antonio Tajani. Il vicepremier e leader di Forza Italia ha ifnatti chiarito che il suo nome sarà in cima alle liste azzurre in tutte le circoscrizioni, eccetto quella isolana. In Sicilia e Sardegna sarà invece l'ex dem Caterina Chinnici (figlia di Rocco Chinnici) a guidare la compagine dei berlusconiani. Novità anche sul fronte opposto della barricata.

Elezioni Europee, i primi capilista

A Nord-est sarà Stefano Bonaccini il frontrunner del Partito democratico.

Anche il governatore emiliano e presidente dei dem ha ufficializzato oggi, in accordo con la segretaria Elly Schlein, la sua candidatura. Dubbi invece sulle alre circoscrizioni. Per il Nord-Ovest in pole c'è Cecilia Strada e per il Sud Lucia Annunziata (unica candidatura assieme a quella di Antonio Decaro già annunciata dai dem). Da chiarire tutto il resto, compreso il ruolo che avrà Schlein. Dopo le prime discussioni mesi fa sulla possibilità che fosse stata lei la capolista di tutte le circoscrizioni, alla fine probabilmente lo sarà invece "solo" di due: al Centro e nelle Isole. Non che però sia scontato, specie nella circoscizione che comprende il Lazio. Qui infatti a contendergli lo scettro di primatista c'è l'ex governatore Nicola Zingaretti e una nutrita compagine composta dall'ex-direttore di Avvenire Andrea Tarquinio, dal sindaco di Firenze Dario Nardella e quello di Pesaro Matteo Ricci.

Emma Bonino

Blocchi di partenza definiti anche per gli Stati Uniti d'Europa. Come annunciato da Matteo Renzi proprio oggi, Emma Bonino sarà capolista nel Nord-Ovest. Con lei a Nord-Est Graham Watson (Alde), al centro Giandomenico Caiazza (storico avvocato di Enzo Tortora), al sud il segretario del Psi Enzo Maraio e nelle isole Rita Bernardini dei radicali. «Non c'è nessuno di Iv - ha detto Renzi - io sono orgoglioso, perché non siamo a mettere le bandierine, noi siamo qua per dire che al progetto degli Stai uniti d'Europa crediamo come scelta costitutiva».

I nomi

In attesa di capire se Giorgia Meloni alla fine correrà davvero in tutta la Penisola (l'annuncio dovrebbe arrivare domenica prossima), che ruolo avrà il generale Roberto Vannacci all'interno del caos leghista, cosa farà Carlo Calenda e quali sono le ambizioni del gruppo di Cateno De Luca, il M5S ha già chiarito due capilista: l'ex presidente di Inps Pasquale Tridico al Sud e l'ex presidente del Parco dei Nebrodi Antonio Antoci sulle Isole. La certezza, in pratica, è una sola. Ovunque sarà una battaglia all'ultimo voto.