Movida a Napoli, trovati droga e tirapugni

Questa notte i carabinieri della compagnia Napoli centro hanno effettuato un servizio a largo raggio nella movida dei quartieri Chiaia e Montecalvario. Durante le operazioni a finire in manette un 23enne srilankese, sorpreso - nei Quartieri spagnoli - a cedere due dosi di hashish a un cliente 19enne. L'arrestato è in attesa di giudizio. Il 19enne, invece, è stato segnalato alla prefettura insieme agli altri sette ragazzi trovati durante la notte con in tasca modiche quantità di droga. Denunciati poi un 38enne e un 33enne napoletani sorpresi ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore nell'area interessata dalla movida di Chiaia. Il 33enne era già sanzionato poco prima per la medesima violazione ed era anche sottoposto al Dacur.

Massima attenzione anche e soprattutto alla devianza giovanile con i carabinieri della centro che hanno denunciato un 15enne sorpreso in piazza Municipio con un tirapugni nella tasca del giubbino.

Sono invece 15 le violazioni al codice della strada contestate di cui otto per guida senza casco, cinque gli scooter sequestrati.