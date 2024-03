Movida a Napoli, controlli della polizia tra Chiaia e Montecalvario: sequestrato anche un nunchaku

È di 133 persone identificate a Chiaia, di cui 22 con precedenti di polizia, e una sanzionata per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale essendo stata trovata in possesso di 5 grammi di hashish, il bilancio della polizia di Stato nell'ambito dei controlli sulla movida effettuati ieri. Controllati anche tre esercizi commerciali e 29 veicoli, uno è stato sanzionato per mancata revisione periodica.

I servizi predisposti dalla questura di Napoli nelle aree della movida, hanno coinvolto gli agenti dei commissariati San Ferdinando e Montecalvario, i finanzieri della Guardia di Finanza, il personale della polizia locale, dell'Ispettorato del Lavoro e dell'Asl. Nel quartiere Montecalvario, invece, gli agenti hanno identificato 66 persone, di cui una denunciata per porto di oggetti atti ad offendere essendo stata trovata in possesso di un nunchaku.

Altre dieci persone sono state sanzionate amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale poiché trovate in possesso di hashish e marijuana.

Ancora, gli operatori hanno controllato sette esercizi commerciali, tutti sanzionati amministrativamente, alcuni per violazione del nulla osta di impatto acustico, occupazione di suolo pubblico, somministrazione di bevande alcoliche a minori di età compresa tra i 16 ed i 18 anni, mancanza della licenza di somministrazione di cibi e bevande; ed altri per la presenza di lavoratori non in regola, due di quest'ultime attività sono state, altresì, sospese.

Complessivamente sono state irrogate multe per circa 30 mila euro.