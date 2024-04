È tutto pronto per la “Napoli Racing Show, primo Trofeo città di Napoli”. L’evento che porterà Ferrari, Formula1, Lamborghini e Aston Martin di primo livello sul lungomare, è molto atteso. Da domani fino a domenica via Caracciolo si trasformerà in un circuito da corsa e viale Dohrn in un paddock. È stato ufficializzato ieri mattina, con un’ordinanza ad hoc, anche il dispositivo di traffico che sarà valido tra domani e domenica e che comprenderà anche la sospensione delle piste ciclabili. Con il Carnevale Dominicano dello scorso weekend, la Napoli Running e la tappa del Giro d’Italia previste per le prossime settimane, questa è una primavera di feste ed eventi per la Partenope affacciata sul mare. Le kermesse portano indotto e visibilità, ma anche regole. E dunque, questa è una stagione di relative restrizioni al traffico tra via Caracciolo e piazza Vittoria. La viabilità sarà sostanzialmente deviata sulla Riviera di Chiaia. Altro nodo: dopo i terribili fatti della centrale idroelettrica nel Bolognese, non ci sarà l’amministratore delegato di Enel Flavio Cattaneo. Ancora possibile, invece, l’arrivo a Napoli del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. La sua presenza alla Napoli Racing Show era prevista da prima della tragedia.

Il dispositivo

Vediamo quali sono le norme che entreranno in vigore domattina tra via Caracciolo e viale Dohrn, così come si leggono nel testo del provvedimento rilasciato ieri da Palazzo San Giacomo. «Dopo una descrizione della manifestazione che, co-organizzata dal Comune di Napoli unitamente ad Automobile Club d’Italia, prevede un circuito per le competizioni automobilistiche e un vero e proprio villaggio, la Polizia Locale Chiaia evidenzia la necessità di interdire al transito veicolare viale Dohrn, il transito veicolare dovrà essere deviato su via Riviera di Chiaia, e di sospendere la pista ciclabile». Il dispositivo di circolazione temporaneo, approvato dalla “Conferenza Permanente dei Servizi”, ordina, nel dettaglio, «l’stituzione dal 12 aprile fino a cessate esigenze del 14 aprile il divieto di transito veicolare in via Francesco Caracciolo, nel tratto compreso tra piazza Vittoria e viale Dohrn. In viale Dohrn. Il divieto di sosta con rimozione forzata in su entrambi i lati di viale Dohrn».

Le limitazioni cesseranno tra la notte di domenica e lunedì, quando sarà rimossa la segnaletica stradale per le gare. Quest’ultima operazione sarà curata dall’organizzazione della Napoli Racing Show ideata dal presidente dell’omonima associazione, Enzo Rivellini. Partenope, insomma, riaccende il flirt con i motori. Un legame che si era spezzato nell’ormai lontano 1962, ultimo anno in cui si era tenuto il Gran Premio Posillipo. I preparativi sono già ultimati. Arriveranno centinaia di auto di primo piano (compresi veicoli d’epoca). Varie categorie di gara, con la competizione che si svolgerà sul modello dell’inseguimento sul ciruito lungo 1290 metri. Una tribuna da mille posti alla Rotonda Diaz e piloti pluripremiati. Il paddock con i box su viale Dohrn e, sempre su viale Dohrn, il villaggio degli espositori aperto a tutti. Si prevede un afflusso da 10mila presenze, che sarà coperta da 12 ore di diretta tv (sul canale Aci Sport, 228 di Sky e 52 del tv-sat). Domenica mattina arriverà sul lungomare anche il patron azzurro Aurelio De Laurentiis, appassionato di motori, e invitato a mettersi al volante, come il sindaco Gaetano Manfredi.