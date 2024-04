Parcheggiatori abusivi nel mirino della Polizia locale di Napoli: durante una vasta operazione di contrasto condotta a Chiaia, ne sono stati sorpresi 11. Quattro sono stati sanzionati ai sensi del codice della strada e sette sono stati denunciati alla magistratura perchè recidivi.

Sempre nella zona di Chiaia, la Polizia locale ha denunciato il titolare di un locale che in via Bisignano è stato sorpreso a somministrare alcool a un ragazzo di meno di 16 anni; lo stesso locale è stato sanzionato per aver venduto alcol a minori tra i 16 e i 18 anni.

Sanzioni anche al titolare di bar che esercitava senza autorizzazione; ad altri due per occupazione abusiva di suolo pubblico; due per violazione delle norme sull'impatto acustico; tre perché privi di autorizzazione all'istallazione di tende ed insegne; uno per non aver ottemperato all'ordinanza di chiusura. Ad altri quattro locali è stato notificata la diffida a non reiterare l'occupazione abusiva di suolo pubblico.

Ancora, in Largo Sermoneta, nell'ambito dell'operazione interforze con la Polizia di Stato «Alto Impatto», sono stati controllati 18 veicoli e 7 quelli sanzionati per violazioni al codice della strada. Infine, personale dell'unità operativa Avvocata è intervenuta in via Supportico dove ha denunciato il titolare di un esercizio per invasione di aree pubbliche, danneggiamento e inottemperanza agli ordini dell'autorità; verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico anche nei confronti di quattro locali.