Movida a Napoli, controlli tra i baretti di Chiaia: pioggia di multe

Nell'ambito dei servizi predisposti dal comando della polizia locale di Napoli nelle aree della movida, gli agenti delle unità operative territoriali hanno intensificato le attività di prevenzione e controllo. Dagli accertamenti effettuati a Chiaia, gli agenti hanno fatto 16 contestazioni per diverse infrazioni (mancanza di scia, mancata autorizzazione per tenda, mancata autorizzazione per nulla osta impatto acustico, occupazione abusiva di suolo pubblico), mentre nella zona dei «Baretti» un locale è stato sanzionato per non aver apposto il cartello di divieto di fumo (e infatti gli agenti hanno sorpreso clienti intenti a fumare all'interno).

Sempre nella stessa zona due locali sono stati sanzionati perché somministravano alcool dopo le 3, in contrasto con la normativa, mentre un altro in quanto sorpreso a somministrare alcool a minori.

Gli agenti della polizia locale, sono stati anche impegnati sul fronte del codice della strada in particolare nei quartieri Vomero, Chiaia e San Lorenzo dove sono stati elevati 65 verbali per diverse infrazioni.

Rimossi per sosta vietata 19 veicoli.