I Carabinieri della compagnia Bagnoli sono intervenuti la scorsa notte, intorno alle 4.30, in via Giordano Bruno per la segnalazione di un incendio.

Poco prima qualcuno aveva dato fuoco alla porta di ingresso di un negozio di frutta e verdura.

Le fiamme - poi domate - hanno danneggiato la porta in ferro e le insegne del negozio.

Indagini in corso da parte dei carabinieri del nucleo operativo di Bagnoli.