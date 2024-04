Domani martedì 30 aprile alle ore 10, il vicesindaco e assessore alla Toponomastica Laura Lieto interverrà alla cerimonia di intitolazione della Scalinata Aldo Giuffrè per onorare la memoria dell’attore e regista napoletano morto nel 2010.



La Scala alla quale l’Amministrazione comunale ha deciso di attribuire il nuovo toponimo si trova nel quartiere Vomero, tra via Gaetano Donizetti e via Luigia Sanfelice, lato di via Sanfelice.

