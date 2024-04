Morto Severino Pirozzi: il notaio è scomparso a 89 anni

È scomparso all’età di 89 anni il notaio Severino Pirozzi, detto Rino. Napoletano di origine, da molti anni viveva al nord dove aveva ricoperto l’incarico di viceprefetto a Treviso.

Grande appassionato del Calcio Napoli, non aveva mai perso il suo accento napoletano e conservava sempre il ricordo delle sue origini alle falde del Vesuvio, nel Comune di Boscotrecase, dove tanti cittadini lo ricordano con grande affetto e stima. Notaio molto conosciuto, viveva con la famiglia a Pordenone dove coltivava le sue passioni per la scultura e la pittura e, più in generale, per tutta l’arte.