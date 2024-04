Napoli, mercatino di Ponticelli senza decoro: rifiuti a terra e senza differenziata

Zero pulizia e decoro in viale Luigi Califano a Ponticelli, nella zona orientale di Napoli, dove restano a terra rifiuti di ogni genere dopo il mercatino. La lunga strada a ridosso della “villetta” comunale è puntualmente sporca per l’attività dei venditori ambulanti che allestiscono l'area commerciale all'aperto ogni lunedì e giovedì mattina offrendo merce di ogni genere a prezzi convenienti per tanti residenti e passanti.

Cartoni, buste, grucce per indumenti e imballaggi scartati dagli operatori sono abbandonati a terra e senza alcuna differenziazione dei materiali. Per molte ore restano sparsi tra marciapiedi e carreggiata e trasportati dal vento e dal passaggio dei veicoli tanto da ritrovarli anche nei terreni circostanti e lungo la pista di atletica con pesanti ricadute sul decoro di un'ampia zona del popoloso quartiere di Napoli Est.

La circostanza si verifica già da tempo. Il mercatino di viale Califano, con oltre centoventi operatori, coinvolge migliaia di persone dai rioni popolari posti a ridosso. Nonostante annunci e promesse l'area è servita soltanto da due bidoni per la raccolta dell'umido ma non ci sono rimedi adeguati per lo smaltimento di altri rifiuti che restano in strada per molte ore, spesso anche fino al giorno successivo. Non l'unico aspetto critico su cui lavorare: difatti, i venditori non hanno a disposizione alcun bagno e non c'è alcuna segnaletica che possa indicare la posizione di ogni commerciante nonostante i lavori eseguiti di recente.

Le micro-discariche di spazzatura rendono più oneroso il lavoro degli operatori dell’azienda comunale e complicano la battaglia quotidiana per assicurare pulizia e decoro alle ampie strade del quartiere che già fa i conti con incivili e delinquenti che scaricano illecitamente in strada ogni tipo di rifiuto.