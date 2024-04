Napoli, l'Anm promuove tour del Monte Echia: «Puntiamo ad una città sempre più europea»

Venerdì 26 e martedì 30 aprile Anm «propone un inedito tour al nuovo ascensore di Monte Echia e al suo splendido belvedere»: quattro turni di visita, due al mattino e due al pomeriggio per uno speciale storytelling di un luogo evocativo ed iconico della città che narra delle origini di Napoli, dei suoi miti fondativi e dello sviluppo urbano nel corso del tempo.

Alle progettazione dei contenuti il team di esperti storici dell'arte di Anm che da tempo cura il prestigioso patrimonio artistico delle stazioni e l'organizzazione di tour di successo ai nostri siti d'arte.

«Il viaggio per raggiungere una meta è già parte di una esperienza» afferma il direttore generale di Anm Francesco Favo «stiamo lavorando per costruire esperienze di qualità. Belle stazioni, treni e bus confortevoli, servizio affidabile e percorsi culturali di eccellenza. Questa è la nostra formula per la Napoli europea»