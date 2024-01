Natale e Capodanno al museo. Queste appena andate alle spalle sono state le feste invernali dei siti culturali aperti, anche nei giorni delle celebrazioni. Tante sale accessibili anche ieri, nel giorno dell'Epifania: è stato il preludio alla vera chiusura di queste vacanze che avverrà oggi, con il ritorno anche nel 2024 delle domeniche gratis al museo. Le feste di dicembre-gennaio vanno in archivio, in sostanza, così come si erano aperte. E cioè, nel segno dell'arte. L'impulso all'iniziativa è stato dato dal ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che nei giorni scorsi, nel corso del suo sopralluogo di fine anno in Floridiana per constatare l'avanzamento dei lavori nella Villa del al Vomero, aveva specificato a chiare lettere le motivazioni e le funzioni della scelta di non chiudere le sale d'arte: «Sono soddisfatto - aveva detto - l'85% dei musei sono stati aperti, molti hanno avuto una buona affluenza, anche se trattandosi di aperture solo mattutine non è possibile comparare i dati con quelli di altre giornate. Anche il primo gennaio i musei saranno aperti, questo risponde a una ratio ben chiara: poiché ci sono tanti vacanzieri nelle città d'arte, stranieri e italiani, è bene che possano trovare la piena fruibilità dei siti museali più importanti».

I numeri definitivi delle affluenze sotto l'albero, dopo il veglione e nel sabato della Befana verranno forniti nei prossimi giorni dal Ministero della Cultura, che sta elaborando i dati delle aperture delle sale nei giorni festivi di fine 23 e inizio 24. Ma l'operazione, intitolata Buone Feste al Museo, ha prodotto buoni effetti soprattutto in città d'arte, capitali del boom turistico, come Napoli. A questo, va aggiunto, come accennato, che oggi è la prima domenica gratis al museo del 2024: sono ben 235.254 a livello nazionale gli ingressi contati solo a inizio dicembre nei siti culturali. Grandi numeri anche per la Campania, con Pompei (spesso prima, con più accessi del Colosseo), Reggia di Caserta, Palazzo Reale, Mann e San Martino quasi sempre tra le prime dieci posizioni della classifica delle location culturali più visitate dello Stivale. Tanti gli ingressi anche a Capodimonte. Successo di flussi anche nei siti non statali, come la Cappella Sansevero del Cristo Velato, sistematicamente sold-out (ieri in apertura prolungata fino alle 20.30, e oggi dalle 7 alle 19) o come il Museo del Tesoro di San Gennaro (aperto dalle 9.30 alle 19), che nel 2023 ha fatto registrare un incremento di visitatori superiore al 22% rispetto al 2022. Tornando alle aperture dei musei statali, riportiamo di seguito l'elenco dei siti che oggi saranno visitabili gratuitamente tra Napoli e provincia: gli scavi archeologici di Pompei ed Ercolano, Castel Sant'Elmo e Museo del Novecento a Napoli, Certosa di San Giacomo, Certosa e Museo di San Martino, Crypta Neapolitana, Grotta Azzurra, Museo archeologico nazionale di Napoli, Museo archeologico territoriale della penisola sorrentina Georges Vallet, Museo della ceramica Duca di Martina in Villa Floridiana, Villa Damecuta (Anacapri) Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes e Museo delle Carrozze, Museo e Real Bosco di Capodimonte, Museo storico archeologico e Area archeologica di San Paolo Belsito, Nola. Palazzo Reale, Parco archeologico dei Campi Flegrei Anfiteatro Flavio, Puteoli, Grotta di Cocceio, Museo del Castello di Baia, Parco archeologico delle Terme di Baia e Parco archeologico di Cuma, Parco e Tomba di Virgilio.