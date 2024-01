Napoli, ambulanza bloccata da ​un'auto in sosta selvaggia nel centro storico

Il passaggio di un'ambulanza impegnata in attività di soccorso in vico Storto Purgatorio ad Arco, in pieno centro storico a Napoli, è stato impedito da un'auto in sosta selvaggia. La video - denuncia inviata dai residenti al deputato di Alleanza Verdi - Sinistra Francesco Emilio Borrelli «testimonia l'assurdità dell'accaduto», spiega il parlamentare.

I cittadini hanno riferito al deputato che «da due settimane segnalano alle autorità attraverso l'invio di pec la presenza dell'auto parcheggiata senza ottenere alcuna risposta risolutiva e concreta».

«Quell'auto deve essere rimossa immediatamente e il suo proprietario va identificato e sanzionato come merita. La circostanza che abbia una targa straniera conferma le tante perplessità sul boom di auto estere che circolano nella nostra città e sono spesso protagoniste di incredibili episodi di pirateria stradale. Un fenomeno in continua ascesa sul quale bisogna indagare a fondo. Trovo inaccettabile il silenzio e il mancato intervento di chi è preposto a dare ascolto alle legittime segnalazioni dei cittadini, in modo particolare quando viene messa a rischio la sicurezza degli stessi. Impedire il passaggio a un'ambulanza significa mettere a rischio la vita altrui. Serve tolleranza zero contro la sosta selvaggia. L'inciviltà va combattuta con ogni mezzo, specie se compromette la sicurezza altrui», ha dichiarato il deputato di Alleanza Verdi - Sinistra.