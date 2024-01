La moglie lo accusa di violenza, ma il tribunale lo assolve

Trascinato in un processo dall'ex moglie con gravi accuse come maltrattamenti in famiglia, percosse e ingiurie, è stato assolto in primo grado dal tribunale che ha ritenuto poco attendibili le dichiarazioni accusatorie della donna. La vicenda è accaduta nel casertano e risale al 2018. L'uomo, 64enne residente a Caiazzo, è stato denunciato dalla ex moglie e rinviato a giudizio su richiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere; il processo è iniziato nel 2021 ma solo a dicembre 2023 l'imputato è stato sentito spiegando di non aver mai usato violenza verso la ex moglie. Tra i teste escussi un carabiniere che ha svolto le indagini, secondo cui le dichiarazioni accusatorie erano contraddittorie. Angelo Librace, avvocato dell'uomo, ha rilevato che le dichiarazioni della donna erano anche generiche e approssimative; una ricostruzione accolta dal tribunale, che ha ritenuto le accuse non pienamente attendibili assolvendo l'imputato.