La Befana si cala dalla facciata di Palazzo Reale e lancia caramelle in piazza Plebiscito

A Napoli stamattina per la gioia dei tantissimi bambini presenti in piazza Plebiscito è arrivata la Befana che in sella alla sua scopa si è calata dalla facciata di Palazzo Reale lanciando caramelle. La manifestazione, dopo alcuni anni di stop, è tornata a ripetersi grazie ai vigili del fuoco.

«È una bellissima Epifania con i vigili del fuoco e con tante famiglie - ha detto il sindaco, Gaetano Manfredi - ed è un altro momento significativo degli eventi per la Befana che hanno coinvolto tutta la città e che sono stati fortemente partecipati registrando la presenza di tantissime persone».

Il primo cittadino ha sottolineato come in queste festività natalizie per le strade della città ci siano stati tantissimi napoletani e tantissimi turisti sia italiani che stranieri e ricordando che «questo ha consentito anche di creare economia e i nostri commercianti ne hanno beneficiato. È un momento importante per la città che dobbiamo consolidare come luogo di attrazione turistica e continuare a lavorare in questa direzione».

Una festa quella di oggi al Plebiscito che segue quella già in corso da alcuni giorni a piazza Mercato dove si è rinnovato l'appuntamento con le bancarelle per l'acquisto della calza e dei giocattoli.

«C'è stata grandissima partecipazione - ha evidenziato Manfredi - la Befana a piazza Mercato è una tradizione che abbiamo recuperato ma è chiaro che serve un progetto continuativo per fare in modo che quell'area, che ha anche un valore storico significativo, possa rientrare nei flussi turistico così come merita: è uno sforzo che faremo insieme alle categorie dei commercianti».