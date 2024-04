Napoli, “Semi di Comunità”: bambini e volontari danno nuova dignità a Porta Capuana

Negli ultimi mesi l'area di Porta Capuana è stata più volte al centro di interventi di recupero finalizzati alla rimozione di delle siringhe abbandonate dai tossicodipendenti che frequentano la zona, bottiglie di vetro, rifiuti abbandonati tra i giardinetti e resti di bivacchi notturni e diurni. Una fatica immensa che non ha portato, almeno finora, i risultati sperati. Ieri pomeriggio, però, Porta Capuana è stata letteralmente illuminata da un raggio di sole. I bambini della scuola San Lorenzo, guidati dai volontari di varie associazioni e comitati civici, si sono letteralmente “sporcati le mani”, mettendo a dimora diverse piantine nei giardinetti della piazza.

Ovviamente l'intervento dei bambini è stato precedeuto da un più massiccio intervento realizzato proprio da gruppi di volontari che hanno ripulito accuratamente l'area in cui mettere a dimora le piantine e permettere, così, anche ai bambini di riprendersi uno slargo che da troppo tempo è uno dei punti di ritrovo più frequentati da quella umanità derelitta composta da tossicodipendenti, spacciatori, prostitute e criminali di ogni genere.

A dare vita alla scintilla che ha poi messo in moto l'intervento didattico-sociale è stata l'attivista Nicoletta Musella, al cui appello hanno risposto alcune note realtà associative cittadine come il gruppo Fatti di Napoletani Perbene, l'associazione Savio Condemi, e l'associazione Lanificio Sava guidata da Vincenzo Trapani e Nunzio Esente che hanno potuto godere, inoltre del supporto della Mensa Sociale Vincenzo de Paoli e del noto cioccolatiere Mario Gallucci, che ha donato ai giovanissimi giardinieri alcuni splendidi galli di cioccolato.

«Questa iniziativa congiunta - ha spiegato Vincenzo Papa di Fatti di Napoletani Perbene - portata avanti insieme agli amici dell'associazione Condemi e della Mensa de Paoli vuole essere l'avvio di una serie di iniziative per riportare decoro e il bello a Porta Capuana, sfruttando il volano dell'affidamento chiesto e ottenuto da 100x100 Naples per la messa in opera delle aiuole e per la sicurezza. È importante seminare nel cuore dei bambini il senso del bello - continua Papa - e insegnare loro che può esserci qualcosa di diverso.

Ieri si è creata una bella atmosfera ed una bella sinergia, con tutti gli attori che spontaneamente si sono aggiunti, come il lanificio Sava e la Gallucci che ha regalato galli di cioccolato ai bambini. L'unico volano è il fare - conclude il presidente di Fatti di Napoletani Perbene - e continueremo a fare. Altre iniziative sono all'orizzonte e porta Capuana rinascerà».

L'obiettivo di volontari e bambini era proprio “piantare un seme” dal quale poi far nascere la speranza che, un giorno, anche Porta Capuana possa diventare una piazza a misura di bambino. Una piazza dove poter giocare liberamente.