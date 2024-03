Napoli, trovato con 59 dosi di cocaina: arrestato 34enne

Nello scorso pomeriggio, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante i servizi predisposti, nel transitare in piazza San Francesco a Capuana, hanno notato un soggetto confabulare con un gruppo di ragazzi.

Lo stesso, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi frettolosamente per eludere il controllo. I poliziotti, però, lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di 10 euro e di 59 involucri contenenti cocaina per un peso complessivo di circa 8 grammi.

Per tali motivi, il prevenuto, un 34enne nigeriano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.