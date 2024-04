Grumo Nevano, sorpreso in casa con la droga e 5 cartucce: arrestato un 28enne

Nella scorso pomeriggio, gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, a seguito di un’attività investigativa, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo a Grumo Nevano dove hanno rinvenuto 22 involucri di mdma del peso di circa 3,7 grammi, 21 involucri contenenti circa 6,4 grammi di ketamina, 2 panetti di hashish e 13 pezzi della stessa sostanza per un peso complessivo di circa 212 grammi, 2 bilancini di precisione, due coltelli intrisi di sostanza stupefacente e 5 cartucce cal. 7,65.

Per tali motivi, l’indagato, il 28enne napoletano, con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, nonché denunciato per detenzione abusiva di munizionamento.