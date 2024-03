Spacciatore a 24 anni, scoperto e arrestato

Manette per un giovane pusher irpino. Le indagini che hanno portato all'arresto sono coordinate dal pool antidroga della Procura della Repubblica di Avellino.

I carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della custodia cautelare degli arresti domiciliari emessa nei confronti di un 24enne di Altavilla Irpina, ritenuto gravemente indiziato - allo stato delle indagini - di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento restrittivo è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino, su richiesta della Procura della Repubblica guidata dal procuratore Domenico Airoma che ha coordinato le attività condotte dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Avellino e della Stazione di Altavilla Irpina.

Le indagini si inseriscono nel contesto di una programmata attenzione della Procura al traffico di sostanze stupefacenti, settore criminale affidato ad uno specifico pool investigativo, sia per le potenziali connessioni con circuiti di criminalità organizzata e sia per l’esigenza di contrastare il radicamento di siffatte condotte criminali, dannose per i giovani e l’intera comunità irpina.