Barano d’Ischia, in sella allo scooter con oltre 1 kg di hashish: due arresti

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato di Ischia, durante il servizio di controllo del territorio, passando in via Cretaio di Barano d’Ischia, hanno notato uno scooter con a bordo due persone procedere ad alta velocità in direzione Casamicciola Terme.

Il conducente, essendosi accorti di essere inseguito dagli operatori, ha accelerato la marcia nel tentativo di eludere il controllo, ma i due sono stati raggiunti, bloccati e trovati in possesso di una busta in stoffa contenente 10 panetti di hashish del peso complessivo di circa 1.060 grammi; presso l’abitazione di uno dei due, invece, sono stati rinvenuti 400 euro e diverso materiale per il confezionamento ancora intriso di sostanza stupefacente.

Due napoletani di 20 e 26 anni, entrambi residenti ad Ischia, sono stati arrestati per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.