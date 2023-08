Sono state le denunce a mezzo social lanciate da alcuni cittadini di Sant'Agata de' Goti a suggerire un'intervento dell'amministrazione comunale che facesse chiarezza sulle operazioni di rilevazione della numerazione civica. Un avviso diramato attraverso la pagina Facebook del Comune di Sant'Agata a margine di quello relativo ai fuochi piromusicali previsti per la festa patronale. «Si avvisa la cittadinanza - si legge sul canale istituzionale dell'ente - che nessuna operazione sui numeri civici è in atto sul territorio comunale. Pertanto chiunque si presenti come incaricato dal Comune va segnalato alle preposte autorità».

L'allarme era scattato a seguito delle segnalazioni di alcuni cittadini. «Verso le 15 a via Capellini - la denuncia di un utente su Facebook - mi hanno bussato due persone sospette, dicendo che dovevano fare la toponomastica del Comune ma senza cartelle in mano, poi mi hanno chiesto il numero civico. Non aprite a nessuno, si sono fatte anche le foto di casa mia e altre villette».

Il Comune di Sant'Agata aveva avviato nel mese di marzo le operazioni di rilevazione della numerazione civica propedeutiche all'entrata in vigore della nuova toponomastica. Un'attività svolta da personale incaricato da Palazzo San Francesco e riconoscibile con tanto di tesserino rilasciato e vidimato dagli uffici comunali. In questo periodo però, il chiarimento arrivato dall'amministrazione comunale, le operazioni di rilevazione non sono più in corso e quindi chiunque si presenti presso le abitazioni dichiarando di farlo per conto del Comune di Sant'Agata de' Goti lo fa in mala fede e va segnalato, il suggerimento di Palazzo San Francesco, alle autorità competenti.