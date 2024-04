Nocera, prende fuoco un camion sullo svincolo autostradale

Un camion che aveva appena lasciato l'autostrada A3 Napoli Salerno, uscendo allo svincolo di Nocera Inferiore, ha preso fuoco mentre imboccava la rotatoria che conduce in via Atzori.

L'autista del mezzo è riuscito a parcheggiarlo sul ciglio della strada per poi allontanarsi. Con l'aiuto di altri automobilisti ha bloccato il traffico particolarmente intenso in quella zona della città.

Poco dopo è arrivata una squadra dei vigili del fuoco e la polizia municipale. Le fiamme hanno sprigionato un denso e scuro fumo che ha reso irrespirabile l'aria nelle vicinanze del rogo.

Per precauzione sono state tenute chiuse finestre e balconi delle case nel tratto della strada interessata dall'incendio. Al momento non si conoscono le cause del rogo.